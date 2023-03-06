В інтернет злили фото вражаючої колекції автомобілів із Дніпра. У ній зібрані три десятки найкрутіших Porsche, а також інші рідкісні моделі.

Колекцію за 18 років зібрав бізнесмен Станіслав Віленський. Почалося все із того, що у 2005 році він сів у Porsche 911 GT3 – з того часу українець є фанатом німецької марки та збирає найбільш раритетні її моделі.

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Про колекцію Станіслава Віленського написали у журналі Porsche Christophorus. ТопЖир також уже розповідав про цього фаната Porsche, а тепер з’явилася можливість побачити його скарби.

Звичайно, найціннішими є лімітований Porsche Carrera GT та єдиний в Україні Porsche 959 – вони вартують понад мільйон доларів кожен. Хоча вистачає і інших раритетів.

Так, Porsche 964 Turbo S 3.6 Flachbau («плаский ніс» виготовили лише 76 і його вартість також може сягати мільйона доларів. А Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose взагалі існує в єдиному екземплярі та був ввезений в Україну кілька років тому.

«Пласконосих» Porsche 911 Turbo в 930 кузові існує менше 1000, а Porsche 993 Turbo WLS II – взагалі сотня. Porsche 993 Carrera RS виготовлена накладом у 227 екземплярів.

Крім того, у колекції є один із найперших Porsche 901 (так спочатку називався 911) 1965 року з порядковим номером 473 та ранній 911 Carrera 2.7.

Одними із найновіших є Porsche 911 Speedster та 911 Turbo Exclusive. Ну і, звісно, вистачає численних 911 GT2 і GT3 різних років випуску, причому деякі з них вартують по 400-600 тис. доларів.

Крім Porsche, у колекції також є кілька лімітованих Ferrari – 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale, F12 Berlinetta. А ще Станіслав Віленський має один із перших в Україні BMW Z8.