В интернет слили фото поразительной коллекции автомобилей из Днепра. В ней собраны три десятка самых крутых Porsche, а также другие редкие модели.

Коллекцию за 18 лет собрал бизнесмен Станислав Виленский. Началось все с того, что в 2005 году он сел в Porsche 911 GT3 – с тех пор украинец является фанатом немецкой марки и собирает ее наиболее раритетные модели.

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О коллекции Станислава Виленского написали в журнале Porsche Christophorus. ТопЖир также уже рассказывал об этом фанате Porsche, а теперь появилась возможность увидеть его сокровища.

Конечно, самыми ценными являются лимитированный Porsche Carrera GT и единственный в Украине Porsche 959 – они стоят более миллиона долларов каждый. Хотя хватает и других раритетов.

Так, Porsche 964 Turbo S 3.6 Flachbau («плоский нос» изготовили всего 76 и его стоимость также может достигать миллиона долларов. А Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose вообще существует в единственном экземпляре и был ввезен в Украину несколько лет назад.

«Плосконосый» Porsche 911 Turbo в 930 кузове существует менее 1000, а Porsche 993 Turbo WLS II – вообще сотня. Porsche 993 Carrera RS изготовлена тиражом в 227 экземпляров.

Кроме того, в коллекции есть один из самых первых Porsche 901 (так первоначально назывался 911) 1965 года с порядковым номером 473 и ранним 911 Carrera 2.7.

Одними из новейших являются Porsche 911 Speedster и 911 Turbo Exclusive. Ну и, конечно, хватает многочисленных 911 GT2 и GT3 разных лет выпуска, причем некоторые из них стоят по 400-600 тыс. долларов.

Кроме Porsche, в коллекции также есть несколько лимитированных Ferrari – 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale, F12 Berlinetta. А еще у Станислава Виленского есть один из первых в Украине BMW Z8.