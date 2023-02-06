У середині 2022 року генеральний директор Porsche Олівер Блюм оголосив про плани розширити модельний ряд, додавши новий позашляховик, який буде більшим за Macan і навіть Cayenne.

Лише електрична модель буде виготовлятися вдома в Лейпцигу, Німеччина, і буде націлена на сегмент ринку вищого класу з більшою нормою прибутку. Експерти з Цуффенхаузена не говорили про цю модель, але Autocar намагається заповнити прогалини перед очікуваним виходом автомобіля на ринок приблизно у 2027 році.

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У той час як Cayenne стартує з 76 600 доларів у Великій Британії, вважається, що семимісний електричний позашляховик буде втричі дорожчим через додавання опцій. Очевидно, він має кодову назву «K1» і розробляється з 2020 року на архітектурі Premium Platform Electric, яку Porsche використовує спільно з Audi. Прем’єра PPE відбудеться разом із Macan нового покоління та Q6 E-Tron, які працюють лише на електриці, але Autocar повідомляє, що Porsche із нульовим рівнем викидів використовуватиме еволюцію спеціальної платформи електромобілів.

За чутками, трирядний позашляховик отримає електричну систему 920 В зі швидшою зарядкою та може похвалитися великим акумулятором ємністю понад 100 кВт-год. За чутками, найекономніша версія найбільшого автомобіля Porsche забезпечить максимальний запас ходу 700 кілометрів за циклом WLTP. Кажуть, що планується масляне охолодження для електродвигунів, а також рульове керування всіма колесами для повороту задніх коліс до п’яти градусів.

Що стосується стилю, очікуйте побачити силует "частково седан, частково кросовер" розміром понад п'ять метрів. Кажуть, що він має плавно вигнутий дах, круто нахилене вітрове скло, короткий капот і двері багажника в стилі ліфтбека. Вважається, що Porsche має намір надати K1 справжні позашляхові можливості за допомогою спеціального режиму водіння, які значно посилить пневматична підвіска.

K1, можливо, стане п’ятим електромобілем бренду, оскільки Autocar повідомляє, що до Taycan, Macan, Boxster/Cayman у 2026 році приєднається повністю електричний Cayenne. Логіка говорить нам, що останній буде меншим і доступнішим за трирядну модель, яку Олівер Блюм описав як «дуже спортивну інтерпретацію позашляховика». Основними ринками для K1 будуть Північна Америка та Китай.