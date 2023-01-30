У Києві помітили дуже рідкісний Mercedes-Benz W124 1994 року. Непоказний з виду седан насправді є дуже цінним варіантом E500. Ця модель знаменита тим, що її виготовляли на заводі Porsche.

У 1989 році Mercedes вирішив створити топову заряджену версію моделі W124 і для її розробки вирішили залучити Porsche. Спеціалісти німецької фірми допрацювали 5,0-літровий V8 та підняли його потужність до 326 к. с. Крім того, в Porsche покращили ходову седану та встановили гальма Brembo.

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Так з’явився Mercedes-Benz 500Е W124. Він був одним із найшвидших седанів свого часу – з 4-ступінчастим автоматом розганявся до сотні за 6,1 с і розвивав 250 км/год.

При цьому з виду заряджену версію важко відрізнити від стандартного Mercedes 124. У нього трохи розширені колісні арки та широка низкопрофільна гума. У салоні задній диван зробили двомісні.

У 1993 році модель перейменували в Mercedes E500. Усього в 1990-1995 роках Porsche випустили 10 479 таких седанів і в Україні їх лише кілька.