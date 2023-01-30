В Киеве был замечен очень редкий Mercedes-Benz W124 в 1994 году. Невзрачный вид седан на самом деле является очень ценным вариантом E500. Эта модель знаменита тем, что ее производили на заводе Porsche.

В 1989 году Mercedes решил создать заряженную топовую версию модели W124 и для ее разработки решили привлечь Porsche. Специалисты немецкой фирмы доработали 5,0-литровый V8 и подняли его мощность до 326 л. Кроме того, в Porsche улучшили ходовую седану и установили тормоз Brembo.

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Так появился Mercedes-Benz 500Е W124. Он был одним из самых быстрых седанов своего времени – с 4-ступенчатым автоматом разгонялся до сотни за 6,1 с и развивал 250 км/ч.

При этом на вид заряженную версию трудно отличить от стандартного Mercedes 124. У него немного расширены колесные арки и широкая низкопрофильная резина. В салоне задний диван сделали двухместным.

В 1993 году модель была переименована в Mercedes E500. Всего в 1990-1995 годах Porsche выпустили 10 479 таких седанов и в Украине их всего несколько.