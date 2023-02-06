В середине 2022 года генеральный директор Porsche Оливер Блум объявил о планах расширить модельный ряд, добавив новый внедорожник, расположенный над Macan и Cayenne.

Только электрическая модель будет производиться дома в Лейпциге, Германия, и будет нацелена на сегмент рынка высшего класса с большей нормой прибыли. Эксперты из Цуффенхаузена не говорили об этой модели, но Autocar пытается восполнить пробелы перед ожидаемым выходом автомобиля на рынок примерно в 2027 году.

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В то время как Cayenne стартует с 76 600 долларов в Великобритании, считается, что семиместный электрический внедорожник будет втрое дороже добавления опций. Очевидно, он имеет кодовое название K1 и разрабатывается с 2020 года на архитектуре Premium Platform Electric, которую Porsche разрабатывает совместно с Audi. Премьера PPE состоится вместе с Macan нового поколения и Q6 E-Tron, работающими только на электромобиле, но Autocar сообщает, что Porsche с нулевым уровнем выбросов будет использовать эволюцию специальной платформы электромобилей.

По слухам, трехрядный внедорожник получит электрическую систему 920 В с более быстрой зарядкой и может похвастаться большим аккумулятором емкостью более 100 кВт-ч. По слухам, самая экономичная версия самого автомобиля Porsche обеспечит максимальный запас хода 700 километров по циклу WLTP. Говорят, что планируется масляное охлаждение электродвигателей, а также рулевое управление всеми колесами для поворота задних колес до пяти градусов.

Что касается стиля, ожидайте увидеть силуэт "частично седан, частично кроссовер" размером более пяти метров. Говорят, что у него плавно изогнутая крыша, круто наклоненное ветровое стекло, короткий капот и дверь багажника в стиле лифтбека. Считается, что Porsche намерена предоставить K1 настоящие внедорожные возможности с помощью специального режима вождения, значительно усилит пневматическая подвеска.

K1 может стать пятым электромобилем бренда, поскольку Autocar сообщает, что к Taycan, Macan, Boxster/Cayman в 2026 году присоединится полностью электрический Cayenne. Логика говорит нам, что последний будет меньше и доступнее трехрядной модели, которую Оливер Блюм описал как «очень спортивную интерпретацию внедорожника». Основными рынками для K1 будут Северная Америка и Китай.