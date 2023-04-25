Вожделенные земли, где новые машины стоят дешевле наших велосипедов, вероятно, снятся многим украинским пешеходам и владельцам "убитых" "Таврий". Редакция "Авто 24" разбиралась, какая страна действительно может похвастаться самыми доступными прайсами – и результат оказался неожиданным для нас самих.

Нет, не Китай, где дешево вообще все, и не Америка, где, как известно, привычные европейские авто стоят почти вдвое дешевле. Индия! Малоизвестная, густонаселенная, небогатая страна, которая, однако, сегодня является четвертым автомобильным рынком мира. И по производству автомобилей Индия сегодня тоже на четвертом месте в мире.

Самая дешевая машина в мире сегодня выпускается в Индии. Это Bajaj Qute, который производитель позиционирует как мотоколяску – из-за несоответствия автомобильным нормам безопасности.

В прошлом году в Индии было продано около 4 млн. новых легковых машин. Средняя цена которых составила $10,7 тыс. Для сравнения: в Украине в 2022 году средний автомобиль обходился покупателю в $30,7 тыс.

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Статистика подтверждает, что большинство проданных в далекой стране авто – компактного и субкомпактного классов. Первая шестерка брендов такова:

Maruti Suzuki

Hyundai

Tata

Mahindra

Kia

Toyota

Понятно, что большинство моделей бюджетные, хотя у нескольких марок можно приобрести – сразу или под заказ – и машины представительского сегмента, например, у Toyota это Camry и Land Cruiser 300. Показательно, что большинство машин – местного производства, также велика доля моделей местной разработки. И особого секрета здесь нет, просто государство всячески поддерживает местный автопром.

Не все авто на индийском рынке дешевы: официальные представительства тут имеют и производители суперкаров. На фото – шоурум McLaren в Мумбае

Некоторые сугубо индийские автомобили сегодня имеют современный и аутентичный дизайн – потому что в этой стране, в отличие от ее северного соседа, не принято копировать все без разбора. У безоговорочных лидеров продаж Maruti и Hyundai, которые вместе держат 70% рынка, в ассортименте модели хотя и не индийской разработки, но сконструированные специально для этой страны.

Сколько стоит самая дешевая машина в Индии

Говорить о конкретных ценах на автомобили в Индии непросто. В каждом из 26 индийских штатов действуют свои местные законы и свой уровень налогов. Поэтому есть понятие "цена в салоне" – своего рода чистая цена без дополнительных платежей, регистрации и т.д. В нашем рейтинге мы пытались опираться именно на эти цифры. Второй прайс – “цена на дороге”, которая бывает примерно на 10–12% выше, но это уже речь идет о готовой к эксплуатации машине в определенном регионе страны.

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Maruti Suzuki Alto 800 – $ 3800

Если говорить именно о полноправных автомобилях, то сегодня именно это – самая дешевая модель в мире. Фактически это типичный японский кейкар с его стандартной длиной 3,4м.

Лидеры автомобильного рынка Индии – миниатюрные городские машинки на платформе японских кей-каров. Не очень долговечно, но очень дешево.

Платформа в основе не самая свежая, но для индийских условий она вполне годится. Трехцилиндровый двигатель развивает 68 л.с., существует более дорогая версия с заводским ГБО под CNG (сжатый метан).

Renault Kwid – $ 5000

Когда-то об этой небольшой, меньше Sandero, машине, точнее, об одноименном концепте, много говорили, но в конце концов ее начали производить только в Индии. Позднее подключили другие страны.

Renault Kwid создавался специально для Индии, но с течением времени прижился в Латинской Америке и Южной Африке.

В техническом плане Kwid имеет типичный для этого "индийского" класса набор: три цилиндра, никакого полного привода, коробка-робот за отдельную доплату. В Индии машина успешна, и не в последнюю очередь из-за своей демократичной цены.

Tata Punch – $ 7100

Очень интересный с виду кроссовер с клиренсом 187 см, но без полного привода. Под капотом – трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л на 86 л.с., подвеска McPherson спереди и гибкая балка сзади.

На примере Tata Punch можно увидеть, что индийцы могут производить привлекательные автомобили собственного дизайна.

Несмотря на простое шасси, машина насыщена электроникой, в том числе и некоторыми системами помощи водителю. За отдельные деньги покупатель может получить автоматическую трансмиссию в виде роботизированной коробки.

Рекомендация "Авто 24"

Не будем завидовать – да, автомобили в Индии действительно дешевы, но разве их можно сравнить с нашими! Да и уровень доходов у населения там намного ниже, чем в Украине, поэтому показатель автомобилизации на душу населения отличается более чем втрое в нашу пользу.