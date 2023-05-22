Китайский мини-электромобиль Wuling Air EV стал дешевле на 1850 долларов США. Теперь Air EV в Поднебесной стоит от 8 230 долларов США, а другая модель Mini EV Gameboy с арендой аккумуляторов – всего 3 970 долларов США.

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) производит целую серию мини-электромобильчиков Wuling Mini EV. Лучше всего продавался Hongguang Mini EV – в 2021 году его купили в Китае 400 000 потребителей. Но время идет, конкуренты выводят на рынок новые модели, поэтому SGMW снижает цены на свой бестселлер, чтобы поддерживать высокий спрос.

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Не все автомобили серии Wuling Mini EV стали дешевле. Больше всего Wuling снизил стоимость версии Hongguang Mini EV Gameboy. Это миниатюрный двухдверный хэтчбек с 4 местами размерами 3061/1520/1659 мм и колесной базой 2010 мм. Он немного больше стандартной версии Hongguang Mini EV. Кроме того, у него более мощный электромотор на 41 л.с. и 110 Нм. Электромобиль имеет два варианта батареи: на 200 км запаса хода и 300 км.

Вторым автомобилем, стоимость которого снизили, является Wuling Air EV (в Индонезии он продается как MG Comet). Это авто даже меньше Wuling Mini EV. Его двухместная версия имеет размеры 2599/1505/1631 мм и колесную базу 1635 мм, но есть четырехместная машина.

Существует два варианта силовых агрегатов: на 40 л. и на 68 л.с., а также два варианта батареи: на 26,7 кВт/ч и 28,4 кВт/ч (до 300 км радиуса).

Модель Hongguang Mini EV Gameboy с запасом хода 200 км потеряла 6000 юаней (855 долларов США). Сейчас он стоит 49800 юаней (7090 долларов США). С услугой аренды аккумулятора начальный уровень Hongguang Mini EV Gameboy стоит всего 27 800 юаней (3 970 долларов США). При этом ежемесячная плата за батарею составляет 358 юаней (50 долларов США).

При покупке Air EV невозможно арендовать аккумулятор. Компания Wuling решила значительно снизить цену. Первые три комплектации Air EV стали дешевле на 10 000 юаней (1425 долларов США). В настоящее время они стоят 57 800 юаней (8 230 долларов США), 65 800 юаней (9 370 долларов США) и 66 800 юаней (9 510 долларов США) соответственно. Что касается высокого уровня комплектации Air EV с четырьмя дверями, то он стоит 69 800 юаней (9 940 долларов США).

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Причина того, что Wuling продолжает снижать цены на автомобили серии Mini EV – снижение продаж. С января по апрель 2023 года реализация упала на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года (со 133 902 до 87 928 проданных единиц). Основной причиной такого сокращения является появление сильных конкурентов, таких как Changan Lumin, продавший более 30 000 единиц в январе-апреле, Wuling Bingo, продавший 18 322 единицы, и Chery QQ Ice Cream, продавший 14 074 автомобиля. Кроме того, запуск BYD Seagull также может ослабить продажи серии Mini EV, поскольку Seagull стартует всего с 73 800 юаней (10 700 долларов США) в Китае.