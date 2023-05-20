Переход на электрические транспортные средства идет быстро, но все же большинство автовладельцев еще затрудняются приобрести электромобиль вместо традиционного с ДВС. Частично это можно объяснить реальными препятствиями, связанными с инфраструктурой, стоимостью и т.п. Но больше людей просто опасается некоторых мифов, связанных с электромобилями.

Вот самые большие мифы об электромобилях, развенчанные экспертами:

Миф 1. Все электромобили дорогие.

Люди считают, что все электромобили дорогие. К примеру, GMC Hummer EV 2024 года может стоить не менее 80 000 долларов.

Действительно, средняя цена, уплаченная за новый электромобиль в США, в апреле достигла 55089 долларов США. Это выше средней цены нового транспортного средства с бензиновым двигателем в 48 275 долларов США. Большинство потребителей в США отметили, что не хотят тратить на него больше 50 000 долларов. Также правда, что аккумуляторы для электромобилей – очень дорогие компоненты. Кроме того, большинство вышедших на рынок электромобилей были из премиум-сегмента.

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Но важно отметить, что средняя цена электромобилей в апреле упала на 10096 долларов США по сравнению с годом ранее. Автопроизводители и другие заинтересованные стороны отрасли говорят, что они пытаются снизить стоимость аккумуляторов для электромобилей, что принесет снижение цены.

Подержанные электромобили также набирают популярность. В апреле средний подержанный электромобиль в США стоил около 38 000 долларов.

Миф 2. Мне нужна дальность в 650 км

Многие потребители считают, что для того, чтобы выбрать электромобиль, он должен иметь запас хода в 650 км или более.

Но среднестатистическому водителю с привычками ездить на работу и только порой – в более длинные поездки, вполне подойдет аккумулятор с запасом хода 500 км, говорят эксперты отрасли.

Сейчас на рынке много автомобилей, которые предлагают запас хода от 350 до 650 км при оптимальных условиях вождения. Есть также электромобили высшего класса, предлагающие еще больший запас хода. Однако чем больше запас хода, тем дороже будет электромобиль.

Многие факторы влияют на то, какой диапазон может потребоваться водителю электромобиля, но сначала им нужно рассмотреть доступ к домашней зарядке. Если у них есть гараж и розетка, они вероятно смогут зарядить аккумулятор на ночь, прежде чем использовать свой электромобиль днем. Если они живут в многоквартирном доме или не имеют доступа к домашней зарядке, им придется полагаться на общедоступную зарядку.

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Миф 3. Все электромобили заряжаются медленно

Водители, не знакомые с зарядкой электромобилей, могут подумать, что заряжание происходит медленно. Это правда, что время, необходимое для зарядки электромобиля, разное, вероятно, это займет больше времени, чем заправка автомобиля с бензиновым двигателем. Но это не значит, что зарядка должна длиться очень долго.

Самая быстрая зарядная станция постоянным током может длиться от 20 минут до часа – это лучший вариант, если вы в пути или торопитесь. Главное – иметь доступ к быстрой зарядке.

Миф 4. Электромобили тяжело купить

Tesla была первым фаворитом с точки зрения прямых продаж собственных электромобилей потребителям. Другие стартапы, как Rivian и Lucid, также используют эту модель и открывают розничные магазины, но не дилерские центры, где клиенты могут видеть их электрические продукты.

Даже некоторые из старых автопроизводителей рассматривают возможность перевода своего бизнеса по заказу и покупке электромобилей онлайн.

Клиенты должны помнить, что есть новый способ покупать вещи онлайн. Бронирование и предварительный заказ особенно распространены в мире электроники.

Миф 5. Электромобили медленные

На рынке есть разнообразные электромобили, выпускаемые с конвейеров автопроизводителей, а технологии совершенствуются. Это значит, что они быстро ездят и хорошо управляются.

Некоторые электромобили быстро разгоняются. Genesis GV60 Performance разгоняется до 100 км в час всего за 3,7 секунды. GMC Hummer EV – за 3,5 секунды. Самый быстрый Tesla Model S может сделать это за 2,3 секунды.

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Миф 6. Электромобили хуже для окружающей среды, чем автомобили с ДВС

Многие считают, что создавать электромобили и их питание так же плохо или хуже, чем ездить на автомобилях, работающих на бензине.

Учитывая влияние электромобилей на окружающую среду по сравнению с транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания, необходимо учитывать многие факторы, особенно добычу сырья, необходимого для аккумуляторов электромобилей, и вид электроэнергии, используемой для питания этих автомобилей, когда они выезжают на дорогу.

Но самое главное: электромобили не производят выхлопных газов. И даже учитывая выбросы от производства электроэнергии с использованием угля или природного газа, электромобили в целом вызывают меньше выбросов парниковых газов, чем транспортные средства, работающие на ископаемом топливе. Кроме того, в будущем работают над использованием возобновляемых источников энергии для питания этих автомобилей. Наши электросети далеко не на 100% возобновляемы, но их нужно будет обновить.

Переходим к производству и материалам. За весь срок службы электромобиля общие выбросы от производства, зарядки и управления электромобилем ниже, чем те, которые связаны с другими транспортными средствами.

Электромобили более эффективны в целом, и хотя нужно достичь прогресса в части уравнения, касающейся добычи полезных ископаемых, усилия также продолжаются. В конце концов, электромобили имеют больше потенциала, чтобы стать еще чище, чем автомобили, работающие на нефтепродуктах.

Миф 7. Правильного электромобиля для меня еще нет на рынке

Это могло быть правдой несколько лет назад, когда вашими вариантами были только Tesla, Nissan Leaf или Chevrolet Bolt. Но сейчас десятки электромобилей выходят на рынок. Имеются роскошные седаны, такие как Lucid Air или Mercedes EQ. Имеются пикапы Ford F-150 Lightning или Rivian R1T. Есть кроссоверы и внедорожники, например BMW iX, Cadillac Lyriq и Hyundai Ioniq 5.

Различные бренды предлагают разные предложения. Даже если вы еще не видите электромобиля для своих нужд, проверьте, что предлагают автопроизводители – вероятно, они найдут именно ваш вариант.

Миф 8. Ремонт и обслуживание электромобилей будет заботой

Информация о ремонте и техническом обслуживании электромобилей, как правило, для многих была непонятна. До сих пор многие не совсем уверены, как поддерживать и обслуживать электромобиль.

Важно знать, что между обслуживанием бензинового автомобиля и электрического есть как сходства, так и отличия. Оба нуждаются в шинах, замене стеклоочистителей и жидкости для стеклоочистителей. Время от времени может потребоваться подвеска, замена колодок или кузовные детали.

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Традиционные транспортные средства требуют регулярного технического обслуживания, например замены масла, чего не требуют электромобили. Электромобили имеют массивные батареи и двигатели, нет двигателя или свечей зажигания и, как правило, меньше движущихся частей.

Но потенциальные покупатели электромобилей должны знать, что ремонт электромобилей может быть сложнее, длиться дольше и стоить дороже ремонта автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Это часть того, почему традиционные автопроизводители предпочитают стартапы электромобилей: они уже имеют общенациональную сеть дилеров, готовых обслуживать транспортные средства.