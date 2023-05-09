Об этом свидетельствует статистика отзывов на объявления о продаже электрокаров на одном из самых больших сайтов частных объявлений.

По данным сайта частных объявлений OLX, в апреле 2023 года на этой платформе общее количество отзывов о покупке электромобилей составило 15 368. Для сравнения: год назад, когда в стране начинался топливный кризис, эта цифра была 8 164 отзыва. То есть даже несмотря на улучшение ситуации на рынке горючего, интерес украинцев к приобретению электрического автомобиля вырос вдвое.

В топе по запросам на электромобили – Киев, Львов, Одесса и Днепр.

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ТОП-5 автомобилей по количеству запросов на OLX на покупку в апреле 2023 года:

Nissan (4740 отзывов на объявление, средняя цена 10 500 долларов);

Volkswagen (более 2101 отзыв на объявление от пользователей, средняя цена 21 тыс. долларов);

Tesla (2496 отзывов на предложения от пользователей, медианная цена 36 тысяч долларов);

Honda (1258 отзывов от пользователей, медианная цена 24 тысячи долларов);

Renault (922 отзыва, медианная цена свыше 10 тысяч долларов).

Тенденция роста спроса на электромобили в Украине совпадает с европейской и мировой.