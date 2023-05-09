Український ринок електромобілів у квітні показав зростання. Було продано більше вживаних та менше нових електромобілів.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. З них: нових - 453 од., вживаних – 1675 од.

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Відносно березневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 12%.

Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся завдяки імпортованому секонд-хенду (+21% до березня), попит на нові електромобілі зменшився на 14%.

Отже, частка нових машин в квітневих реєстраціях BEV склала 21% проти 28% у березні.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у квітні 2023р.:

Volkswagen ID.4 – 129 од.;

Dongfeng/Honda M-NV – 53 од.;

Volkswagen ID.6 – 36 од.;

MG4 EV – 26 од.;

Honda е – 23 од.

ТОП-5 квітня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 366 од.;

Tesla Model 3 - 156 од.;

Volkswagen е-Golf - 145 од.;

Renault Zoe – 113 од.;

Volkswagen ID.4 – 111 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в.