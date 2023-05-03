У квітні українці придбали 3,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 300% більше, ніж у квітні минулого року та на 3% більше, ніж у березні-2023. Така кількість продажів виявилася новим рекордом продажів електромобілів в Україні.

Серед загальної кількості електричних авто у квітні, 98,8% були легковими, вантажними — 1,2% (41 шт.).

Більшість електромобілів (48,4%, 1 598 шт.) привезли вживаними з-за кордону, отже, імпорт авто з пробігом надалі залишається основним джерелом поповнення українського парку електричних авто.

Також цікаво які нові авто купували у квітні

На внутрішньому ринку придбали 38,4% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 269 шт.). Новими купили 13,1% машин (434 шт.). Таким чином, після зростання сім місяців поспіль, частка нових електричних авто зменшилася.

Динаміка продажів електромобілів в Україні, квітень 2022 - квітень 2023

Станом на кінець квітня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 55 267 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 53 318 легкових, 1 944 вантажних та 5 автобусів.

Найпопулярніші електромобілі

Перше місце серед внутрішніх перепродажів традиційно, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У квітні щодо таких уклали аж 342 угоди купівлі-продажу. На друге місце піднялася Tesla Model 3 (106 угод), потіснивши Volkswagen ID.4 на третє місце (100 шт.), інтерес до котрого падає місяць за місяцем. На четвертій позиції розташувалася Honda M-NV (89 угод). Замикає п’ятірку найпопулярніших вживаних електромобілів на українському внутрішньому ринку Volkswagen E-Golf (79 угод).

Також цікаво які вживані авто купували у квітні

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у квітні зберіг Nissal Leaf (349 шт.). На другому місці залишається Tesla Model 3 (146 шт.), а на третє із п’ятого піднявся Volkswagen E-Golf (139 шт.). На четверту сходинку піднялося Renault Zoe (110 шт.), потіснивши на п’яте місце Tesla Model Y (109 шт.). Примітно, що серед імпортних авто попит на Volkswagen ID.4 також падає, у квітні модель зайняла уже шосте місце в рейтингу найпопулярніших електромобілів з-за кордону.

Перше місце за підсумками квітня серед нових електромобілів зайняв Volkswagen ID.4 (125 шт.). Друге місце посіла Honda M-NV (49 шт.), а третє — Volkswagen ID.6 (34 шт.). Четверту сходинку посіла MG 4 (25 шт.), а п’яте — BMW iX (19 шт.).