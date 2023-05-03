В апреле украинцы приобрели 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 300% больше, чем в апреле прошлого года, и на 3% больше, чем в марте-2023. Такое количество продаж оказалось новым рекордом продаж электромобилей в Украине.

Среди общего количества электрических авто в апреле 98,8% были легковыми, грузовыми – 1,2% (41 шт.).

Большинство электромобилей (48,4%, 1598 шт.) привезли подержанными из-за границы, следовательно, импорт авто с пробегом в дальнейшем остается основным источником пополнения украинского парка электрических автомобилей.

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На внутреннем рынке приобрели 38,4% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1269 шт.). Новыми купили 13,1% машин (434 шт.). Таким образом, после роста семь месяцев подряд доля новых электрических авто уменьшилась.

Динамика продаж электромобилей в Украине, апрель 2022 - апрель 2023

По состоянию на конец апреля 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 55 267 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 53 318 легковых, 1 944 грузовых и 5 автобусов.

Самые популярные электромобили

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В апреле в отношении таких заключено 342 сделки купли-продажи. На второе место поднялась Tesla Model 3 (106 сделок), потеснив Volkswagen ID.4 на третье место (100 шт.), интерес к которому падает месяц за месяцем. На четвертой позиции расположилась Honda M-NV (89 сделок). Замыкает пятерку самых популярных подержанных электромобилей на украинском внутреннем рынке Volkswagen E-Golf (79 сделок).

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Как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первенство в апреле сохранил Nissal Leaf (349 шт.). На втором месте остается Tesla Model 3 (146 шт.), а на третье из пятого поднялся Volkswagen E-Golf (139 шт.). На четвертую строчку поднялось Renault Zoe (110 шт.), потеснив на пятое место Tesla Model Y (109 шт.). Примечательно, что среди импортных автомобилей спрос на Volkswagen ID.4 также падает, в апреле модель заняла уже шестое место в рейтинге самых популярных электромобилей из-за рубежа.

Первое место по итогам апреля среди новых электромобилей занял Volkswagen ID.4 (125 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (49 шт.), а третье – Volkswagen ID.6 (34 шт.). Четвертую строчку заняла MG 4 (25 шт.), а пятое – BMW iX (19 шт.).