Где чаще покупали новые легковушки, сколько их приобрели и 15 самых популярных новых легковых машин, которые покупали украинцы в апреле.

Динамика рынка новых авто

В апреле украинцы приобрели 5 тысяч новых легковушек. Это на 284,6% больше, чем в апреле 2022 года и почти аналогично показателю прошлого месяца – марта-2023, посчитали в Институте исследований авторынка.

Таким образом, можно констатировать, что продажи новых легковых автомобилей стабилизировались, а среднемесячный показатель продаж зафиксировался на отметке 5 тысяч. Это примерно в два раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения, то есть рынок новых авто восстановился на 50%.

Напомним сколько новых легковых авто купили в марте

В целом с января по апрель 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 17,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, апрель 2022 — апрель 2023

Большинство новых легковушек в марте (90,6%, 4532 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 9,4% (468 шт.).

Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (1 709 шт.) и Киевской области (689 шт.), а также Днепропетровской (391 шт.), Львовской (330 шт.) и Одесской (309 шт.) областях.



Продажи новых легковых автомобилей по регионам Украины, апрель 2023 года.

Меньше новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Херсонской (10 шт.), Донецкой (12 шт.), Волынской (39 шт.) и Черниговской (43 шт.) областях.

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Какие новые легковушки покупали

Чаще всего в апреле при покупке новой легковушки украинцы выбирали бренд Toyota (634 шт., 12,7%). Второе место занял Renault (471 шт., 9,4%).

На третье место вернулся BMW (471 шт., 8,4%), потеснив на четвёртое место Volkswagen (420 шт., 8,2%). На пятом разместилась Skoda, куда вошли регистрации как импортных автомобилей этого бренда, так и собранные в Украине (суммарно 357 шт., 7,1%).

Среди моделей в четвертом месяце 2023 года лидером продаж с большим отрывом от ближайших конкурентов остается Renault Duster (387 шт.). По сравнению с прошлогодним рейтингом, на второе место с пятого поднялась Toyota RAV-4 (200 шт.), потеснив на третье место Mazda CX-5 (168 шт.).

Рывок с четырнадцатой позиции сделал Nissan Qashqai, заняв по итогам апреля четвертое место (145 шт.). Замыкает первую пятерку BMW X1, их вместе с его электрической версией iX1 зарегистрировали 140 шт.

Еще одна интересная тенденция — продолжают падать продажи электрического Volkswagen ID.4 (125 шт. в апреле), который еще два месяца назад находился на втором месте рейтинга и имел все шансы его возглавить.

Кроссоверы и внедорожники и далее занимают большинство новых машин, которые выбирают украинцы. Среди пятнадцати популярных моделей в апреле — всего 3 классических легковушки.



Топ-15 самых популярных моделей новых легковушек в апреле 2023 года



Среди новых легковушек, собранных в Украине и зарегистрированных в апреле, оказалось больше всего Skoda Kodiaq (128 шт.), переоборудованных в полицейские Renault Duster (96 шт.) и Skoda Karoq (51 шт.).