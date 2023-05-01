Де найкраще купували нові авто, скільки їх придбали та 15 найпопулярніших нових легковиків, які купляли українці у квітні.

Динаміка ринку нових авто

У квітні українці придбали 5 тисяч нових легковиків. Це на 284,6% більше, ніж у квітні 2022 року та майже аналогічно показнику минулого місяця – березня-2023, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Таким чином, можна констатувати, що продажі нових легковиків стабілізувалися, а середньомісячний показник продажів зафіксувався на позначці 5 тисяч. Це приблизно удвічі менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, тобто ринок нових авто відновився на 50%.

Нагадаємо скільки нових легкових авто купили у березні

Загалом з січня по квітень 2023 року українці вперше зареєстрували 17,1 тисячі нових легковиків, що на 6,1% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.



Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, квітень 2022 — квітень 2023

Більшість нових легковиків у березні (90,6%, 4 532 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 9,4% (468 шт.).

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (1 709 шт.) та Київській області (689 шт.), а також Дніпропетровській (391 шт.), Львівській (330 шт.) та Одеській (309 шт.) областях.



Продажі нових легковиків за регіонами України, квітень 2023 року

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Херсонській (10 шт.), Донецькій (12 шт.), Волинській (39 шт.) та Чернігівській (43 шт.) областях.

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Найпопулярніші нові легковики

Найчастіше у квітні під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (634 шт., 12,7%). Друге місце зайняв Renault (471 шт., 9,4%).

На третє місце повернувся BMW (471 шт., 8,4%), потіснивши на четверте місце Volkswagen (420 шт., 8,2%). На п’ятому місці розмістилася Skoda, куди увійшли реєстрації як імпортних автомобілів цього бренду, так і складені в Україні (сумарно 357 шт., 7,1%).

Серед моделей у четвертому місяці 2023 року лідером продажів, з великим відривом від найближчих конкурентів, залишається Renault Duster (387 шт.). У порівнянні з минуломісячним рейтингом, на друге місце із п’ятого піднялася Toyota RAV-4 (200 шт.), потіснивши на третю сходинку Mazda CX-5 (168 шт.).

Ривок із чотирнадцятої позиції зробив Nissan Qashqai, посівши за підсумками квітня четверте місце (145 шт.). Замикає першу п’ятірку BMW X1, таких разом із його електричною версією iX1 зареєстрували 140 шт.

Ще одна цікава тенденція — продовжують падати продажі електричного Volkswagen ID.4 (125 шт. у квітні), котрий ще два місяці тому знаходився на другому місці рейтингу та мав всі шанси його очолити.

Кросовери та позашляховики надалі займають більшість серед нових моделей, котрі обирають українці. Серед п’ятнадцяти популярних моделей у квітні — лише 3 класичних легковики.



Топ-15 найпопулярніших моделей нових легковиків у квітні 2023 року



Серед нових легковиків, складених в Україні та зареєстрованих у квітні, виявилося найбільше Skoda Kodiaq (128 шт.), переобладнаних в поліцейські Renault Duster (96 шт.) та Skoda Karoq (51 шт.).