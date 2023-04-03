Дев’ять з десяти найпопулярніших нових автомобілів – кросовери.
За даними Укравтопром, у березні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster. За місяць 414 компактних кросоверів цієї моделі поповнили автопарк.
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Більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей.
До ТОП-10 легковиків березня 2023 року, за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 414 од.;
- Hyundai Tucson - 171 од.;
- Mazda CX5 – 171 од.;
- Volkswagen ID.4 – 149 од.;
- Toyota RAV-4 – 131 од.;
- Toyota Camry – 110 од.;
- Suzuki Vitara – 105 од.;
- Volkswagen Touareg – 101 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV – 100 од.;
- Bmw X7 – 99 од.