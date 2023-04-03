Дев’ять з десяти найпопулярніших нових автомобілів – кросовери.

За даними Укравтопром, у березні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster. За місяць 414 компактних кросоверів цієї моделі поповнили автопарк.

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Більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей.

До ТОП-10 легковиків березня 2023 року, за версією Укравтопрому, увійшли: