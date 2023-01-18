До рейтингу потрапили моделі від головних автовиробників Німеччини.

Німецький сайт Autoscout24.de провів опитування серед автомобілістів Німеччини, в ході якого склав список із п'яти найбільш затребуваних кросоверів на місцевому вторинному ринку.

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Виявилось, що німці беззастережно підтримують власні марки. При цьому вартість старих машин німецьких брендів досить висока навіть для європейців. У лідерах рейтингу очікувано виявилися головні автовиробники Німеччини: Volkswagen, Audi та BMW.

Найпопулярнішим кросовером у німців є Volkswagen Tiguan. Середня вартість уживаної моделі в Німеччині складає 32 090 євро. Слідом розташувався Audi Q5, який в середньому можна придбати на домашньому ринку за 44682 євро. Примітно, що Тигуан за минулий рік подорожчав у Німеччині на 5 відсотків, тоді як Q5 додала 11.

Три місця, що залишилися, зайняли кросовери BMW. Трійку лідерів замкнула модель X5, яку оцінюють у 55 427 євро. Далі йдуть X3 і X1, які на домашньому ринку в середньому можна купити за 36 216 та 28 129 євро. Якщо X5 у 2022 році подорожчав на 26 відсотків, то найменші моделі баварської марки навіть трохи подешевшали.