В рейтинг попали модели от главных автопроизводителей Германии.

Немецкий сайт Autoscout24.de провел опрос среди автомобилистов Германии, в ходе которого составил список из пяти наиболее востребованных кроссоверов на местном вторичном рынке.

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Оказалось, что немцы безоговорочно поддерживают свои марки. При этом стоимость подержанных машин немецких брендов достаточно высока даже для европейцев. В лидерах рейтинга оказались главные автопроизводители Германии: Volkswagen, Audi и BMW.

Самым популярным кроссовером у немцев является Volkswagen Tiguan. Средняя стоимость б/у модели в Германии составляет 32 090 евро. Следом расположился Audi Q5, который в среднем можно приобрести на домашнем рынке за 44 682 евро. Примечательно, что Тигуан за прошлый год подорожал в Германии на пять процентов, тогда как Q5 прибавила 11.

Оставшиеся три места заняли кроссоверы BMW. Тройку лидеров замкнула модель X5, оцениваемая в 55 427 евро. Далее следуют X3 и X1, которые на домашнем рынке в среднем можно купить за 36 216 и 28 129 евро. Если X5 в 2022 году подорожал на 26 процентов, то самые маленькие модели баварской марки даже немного подешевели.