Нещодавно процедура перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС змінилась.
Експертне дослідження було винесено в окрему процедуру. Сам процес перереєстрації лишився незмінним.
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Отже, зараз аби перереєструвати транспортний засіб на нового власника потрібно:
- Звернутись до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу - висновок чинний 10 днів.
- Звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.
У продавця мають бути такі документи:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- паспорт
- довідка платника податків
- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб
У покупця мають бути наявні документи:
- паспорт
- довідка платника податків