Нещодавно процедура перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС змінилась.

Експертне дослідження було винесено в окрему процедуру. Сам процес перереєстрації лишився незмінним.

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Отже, зараз аби перереєструвати транспортний засіб на нового власника потрібно:

Звернутись до Експертної служби МВС на дослідження транспортного засобу - висновок чинний 10 днів. Звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Адміністратор проводить перереєстрацію протягом 30 хв.

У продавця мають бути такі документи:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

паспорт

довідка платника податків

висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб

У покупця мають бути наявні документи: