Недавно процедура перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД изменилась.

Экспертное исследование было принято в отдельную процедуру. Сам процесс перерегистрации остался прежним.

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Итак, сейчас чтобы перерегистрировать транспортное средство на нового владельца нужно:

  1. Обратиться в Экспертную службу МВД для исследования транспортного средства - вывод действует 10 дней.
  2. Обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Администратор производит перерегистрацию в течение 30 мин.

У продавца должны быть следующие документы:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства
  • паспорт
  • справка налогоплательщика
  • заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве

У покупателя должны быть имеющиеся документы:

  • паспорт
  • справка налогоплательщика