Недавно процедура перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД изменилась.
Экспертное исследование было принято в отдельную процедуру. Сам процесс перерегистрации остался прежним.
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Итак, сейчас чтобы перерегистрировать транспортное средство на нового владельца нужно:
- Обратиться в Экспертную службу МВД для исследования транспортного средства - вывод действует 10 дней.
- Обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Администратор производит перерегистрацию в течение 30 мин.
У продавца должны быть следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства
- паспорт
- справка налогоплательщика
- заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве
У покупателя должны быть имеющиеся документы:
- паспорт
- справка налогоплательщика