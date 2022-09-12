Замминистра внутренних дел Украины сообщил, что вскоре украинцы смогут перерегистрировать авто на нового владельца в онлайн режиме, без посещения сервисных центров МВД.

«Мы вышли на финишную прямую в вопросе цифровизации отдельных административных услуг – 10 сентября 2022 года Кабинет Министров Украины принял изменения к нормативно-правовым актам, позволяющим заказывать номерные знаки и подать заявление на регистрацию/перерегистрацию ТС онлайн», — сообщил замминистра внутренних дел Украина Богдан Драпятый.

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Соответствующие изменения предполагают:

регистрация и перерегистрация транспортного средства онлайн, через Электронный кабинет водителя или средствами Портала Дія. Услуга будет производиться путем подачи в электронной форме заявления, заполнение форм (полей) которого будет производиться автоматически, с учетом сведений, полученных в рамках электронного информационного взаимодействия с единой информационной системой МВД Украины;

возможность заказа номерных знаков онлайн (через Электронный кабинет водителя или приложение Дія);

расширен перечень регистрационных действий, связанных с проведением государственной регистрации, перерегистрации ТС, осуществляемых без проведения экспертного исследования транспортного средства специалистами Экспертной службы МВД;

возможность гражданину в удобное для себя время (отдельно от регистрации/перерегистрации ТС) заказать проведение экспертного исследования ТС с получением соответствующего заключения, которое будет действительно в течение 10 дней.

«Следует заметить, что после внедрения соответствующих нововведений граждане смогут делать выбор между получением услуг онлайн и традиционно (в сервисном центре МВД)», — отмечает Богдан Драпятый.