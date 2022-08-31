С помощью этой услуги можно делиться электронным удостоверением регистрации транспортного средства (техпаспортом).

Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых сервисов в приложении "Дия".

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Новые услуги будут действовать после обновления приложения.

В "Дии" открывают доступ электронным пенсионным удостоверением; справкам об удостоверении на постоянное и временное проживание (новый сервис для иностранцев); сервис передачи данных электронного техпаспорта (шеринг автомобиля).

С помощью приложения “Дия” можно будет спокойно и в несколько кликов передавать право на вождение своего автомобиля другим лицам.

Поэтому если за рулем был надлежащий пользователь и он нарушил правила дорожного движения, которые зарегистрировала камера, владелец автомобиля не обязан будет платить штраф.

Напомним, что эта услуга уже была запущена ранее, однако впоследствии ее приостановили из-за полномасштабного вторжения России.

Кроме этого, прилагается опция англоязычных документов для использования за границей.

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