За допомогою цієї послуги можна буде ділитись електронним посвідченням про реєстрацію транспортного засобу (техпаспортом).

Міністерство цифрової трансформації запускає низку нових сервісів у застосунку "Дія".

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Нові послуги будуть діяти після оновлення додатку.

У "Дії" відкривають доступ електронним пенсійним посвідченням; довідкам про посвідку на постійне та тимчасове проживання (новий сервіс для іноземців); сервіс передачі електронного техпаспорта (шеринг авто).

За допомогою застосунку Дія можна буде спокійно та у кілька кліків передавати право на керування свого авто іншим особам.

Тому якщо за кермом був належний користувач і він порушив правила дорожнього руху, які зареєструвала камера, власник авто не зобов'язаний буде сплачувати штраф.

Нагадаємо, що ця послуга вже була запущена раніше, однак згодом її призупинили через повномасштабне вторгнення росії.

Крім цього, додається опція англомовних документів для використання за кордоном.