В конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными удостоверениями водителя в странах ЕС. Изменения касаются только лиц, которые пользуются временной или надлежащей защитой в странах ЕС.

Этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, потерянных или похищенных украинских водительских удостоверений.

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Итак, с конца июля в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия – можно:

пользоваться украинским удостоверением водителя без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае окончания срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года);

получить временное (на период нахождения под защитой) водительские права образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов — достаточно проведения страной ЕС проверки подлинности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Рассмотрим несколько жизненных ситуаций.

Например, человек уехал во время войны в Польшу и получил временную защиту. Сейчас у него истек срок действия водительского удостоверения, которое было выдано впервые. Такое удостоверение является действительным в течение 2 лет и затем подлежит обмену. В Украине на время действия военного положения такие просроченные водительские права считаются действительными. Отныне на территории стран-членов ЕС такие водительские удостоверения также считаются действительными. Не надо тратить свое время получения польского водительского удостоверения или ехать в Украину для обмена.

Важно, если срок действия водительского удостоверения выданного в Украине истек до начала 2022 года, то его все же надо обменять.

Другой пример. Человек выехал поездом в Венгрию и у него было с собой украинское водительское удостоверение старого образца – оформленное только кириллицей и без указания срока действия. Человек получил временную защиту и желает управлять транспортным средством в Венгрии. С июля в соответствии с новым регламентом он может пользоваться в ЕС удостоверением оформленным только кириллицей. Больше нет требования иметь с собой заверенный перевод или приложение в форме книжечки – международное водительское удостоверение. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.