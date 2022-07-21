ЕС принял новые правила, которые расширяют возможности пользоваться украинскими водительскими удостоверениями.

Новый Регламент устанавливает специальные правила относительно просроченных, потерянных или украденных украинских водительских удостоверений. Все, чтобы уменьшить административное бремя для тех, кто вынужденно находится в ЕС и получил временную защиту.

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Теперь в ЕС можно:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия, что является актуальным для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года;

получить временное (на период пребывания под защитой) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов, без прохождения медицинской проверки — достаточно только проведения проверки действительности полученного в Украине права на управление.

Эти изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.

Новый Регламент предусматривает для компетентных органов стран ЕС возможность проверки действия украинского водительского удостоверения с помощью портала “Дия” и онлайн-сервиса проверки документов на сайте Главного сервисного центра МВД, который также имеет англоязычную версию.