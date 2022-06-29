Українські права визнаватимуть в ЄС завдяки "транспортному безвізу"

В рамках "транспортного безвізу", який 29 червня планується укласти між Україною та ЄС, українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території Союзу.

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Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців.

Тепер цих обмежень не буде, що допоможе, зокрема, тимчасово переміщеним українцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.