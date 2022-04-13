Більшість жінок після зміни прізвища продовжують їздити зі "старим" посвідченням водія. Однак, закон не дозволяє керувати транспортними засобами на підставі такого документа. Він підлягає обміну.

При цьому, обмін такого посвідчення є не правом його власника, а обов’язком, відзначає Дорожній адвокат. А саме, відповідно до п. 25 Положення про порядок видачі посвідчень водія, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 №340, обмін посвідчення водія проводиться у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать).

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Обмін здійснюється без здачі іспитів, попереднє посвідчення вилучається. На період воєнного стану обмін здійснюється без медичної довідки (форма 083/о). Обмін проводиться у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Вартість обміну 243 грн.

Для обміну посвідчення водій повинен подати до сервісного центру МВС наступні документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують зміну персональних даних особи (свідоцтво про укладення шлюбу);

«старе» посвідчення водія;

квитанцію про оплату адміністративної послуги.

При цьому, закон не передбачає якогось строку для проведення обміну. Отже, посвідчення можна обміняти у будь-який час, але після зміни прізвища “старе” посвідчення водія і не дає права керувати транспортними засобами.