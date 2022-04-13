Большинство женщин после изменения фамилии продолжают ездить со старым удостоверением водителя. Однако закон не позволяет управлять транспортными средствами на основании такого документа. Он подлежит обмену.

При этом обмен такого удостоверения является не правом его владельца, а обязанностью, отмечает Дорожный адвокат. А именно, согласно п. 25 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного постановлением КМУ от 08.05.1993 №340, обмен водительского удостоверения производится в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол).

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Обмен осуществляется без сдачи экзаменов, предварительное удостоверение изымается. В период военного состояния обмен осуществляется без медицинской справки (форма 083/о). Обмен производится в любом сервисном центре МВД независимо от зарегистрированного места жительства. Стоимость обмена 243 грн.

Для обмена удостоверения водитель должен подать в сервисный центр МВД следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

копию справки о присвоении идентификационного кода;

документы, подтверждающие изменение персональных данных лица (свидетельство о заключении брака);

“старое” водительское удостоверение;

квитанцию ​​об оплате административной услуги.