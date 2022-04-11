Отмена растаможки позволит украинцам купить подержанные автомобили значительно дешевле. Кто это может сделать и сколько надо платить?

Приняв нулевую растаможку Украина фактически уравняла в правах украинцев с жителями ЕС. Сейчас затраты на легализацию подержанного автомобиля составят очень небольшую сумму.

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Приняв законопроект №7190, Верховная Рада отменила на время военного положения таможенные сборы, налог на добавленную стоимость и акциз при ввозе транспортных средств из-за рубежа для всех физлиц. Речь идет не только о легковых и грузовых автомобилях, но и о мотоциклах, кузовах, прицепах, полуприцепах и транспорте, предназначенном для перевозки десяти и более пассажиров.

Как говорит в комментарии Delo.ua один из авторов документа Даниил Гетманцев, законопроект разрабатывали в Кабмине и Раде. В правительстве руководствовались тем, что из-за войны многие граждане потеряли тысячи транспортных средств, а сегодня это не просто способ передвижения, но и возможность эвакуироваться из зоны боевых действий. И это уже не говоря о бизнесе, которому транспорт катастрофически необходим для перевозки товаров и персонала.

Новый порядок

Сейчас же при ввозе авто при первой регистрации придется заплатить за сертификацию (2000-4000 тысячи гривен) и 3-5% от стоимости авто в пенсионный фонд и суммарно около 500 грн за номерные знаки, регистрации и бланк свидетельства. То есть легализация в Украине автомобиля, который стоит в Европе $3-4 тыс, обойдется менее чем в $300-400.

Как говорит в комментарии Delo.ua автоброкер Владимир Лучко, стоимость старого авто упадет на 80%, а новых – ориентировочно на 40%. "Если брать по старых автомобилях, которые мы растаможивали до войны, 2001-2005 годов выпуска, то стоимость растаможки составляла $3-4 тыс, а стоимость их за рубежом составляла $1 тыс", – говорит эксперт. То есть по новым правилам автомобиль который обходился раньше в $4-5 тыс. теперь обойдется в $1,5 тыс.

Кто может пригнать

На время военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничили в правах – выезд за границу им запрещен за редким исключением. Но тех, кто может пригнать автомобиль из заграницы не так уж и мало: