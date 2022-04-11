Скасування розмитнення дозволить українцям купити вживані автомобілі значно дешевше. Хто це може зробити і скільки треба платити?

Прийнявши нульове розмитнення Україна фактично зрівняла у правах українців з мешканцями ЄС. Зараз витрати на легалізацію вживаного автомобіля складуть дуже невелику суму.

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Ухваливши законопроект №7190, Верховна Рада скасувала на час воєнного стану митні збори, податок на додану вартість і акциз при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для усіх фізосіб. Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи і транспорт, призначений для перевезення десяти та більше пасажирів.

Як каже у коментарі Delo.ua один із авторів документу Данило Гетманцев, законопроєкт розробляли у Кабміні і Раді. В уряді керувалися тим, що через війну багато громадян втратили тисячі транспортних засобів, а сьогодні це не просто спосіб пересування, а й можливість евакуюватися з зони бойових дій. І це вже не кажучи про бізнес, якому транспорт катастрофічно необхідний для перевезення товарів та персоналу.

Новий порядок

Зараз же при ввезенні авто при першій реєстрації доведеться заплатити за сертифікацію (2000-4000 тисячі гривень) та 3-5% від вартості авто до пенсійного фонду і сумарно близько 500 грн за номерні знаки, реєстрацію та бланк свідоцтва. Тобто легалізація в Україні автомобіля, який коштує у Європі $3-4 тис, обійдеться менш як $300-400.

Як каже у коментарі Delo.ua автоброкер Володимир Лучко, вартість старого авто впаде на 80%, а нових – орієнтовно на 40%. "Якщо брати по старих автомобілях, які ми розмитнювали до війни, 2001-2005 років випуску, то вартість розмитнення складала $3-4 тис., а вартість їх за кордоном складала $1 тис", – каже експерт. Тобто за новими правилами автомобіль який обходився раніше у $4-5 тис. тепер обійдеться у $1,5 тис.

Хто може пригнати

На час воєнного стану чоловіків у віці від 18 до 60 років обмежили у правах – виїзд за кордон їм заборонено за деяким виключенням. Але тих, хто може пригнати автомобіль з закордону не так вже й мало: