Скасування розмитнення дозволить українцям купити вживані автомобілі значно дешевше. Хто це може зробити і скільки треба платити?
Прийнявши нульове розмитнення Україна фактично зрівняла у правах українців з мешканцями ЄС. Зараз витрати на легалізацію вживаного автомобіля складуть дуже невелику суму.
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Ухваливши законопроект №7190, Верховна Рада скасувала на час воєнного стану митні збори, податок на додану вартість і акциз при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для усіх фізосіб. Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи і транспорт, призначений для перевезення десяти та більше пасажирів.
Як каже у коментарі Delo.ua один із авторів документу Данило Гетманцев, законопроєкт розробляли у Кабміні і Раді. В уряді керувалися тим, що через війну багато громадян втратили тисячі транспортних засобів, а сьогодні це не просто спосіб пересування, а й можливість евакуюватися з зони бойових дій. І це вже не кажучи про бізнес, якому транспорт катастрофічно необхідний для перевезення товарів та персоналу.
Новий порядок
Зараз же при ввезенні авто при першій реєстрації доведеться заплатити за сертифікацію (2000-4000 тисячі гривень) та 3-5% від вартості авто до пенсійного фонду і сумарно близько 500 грн за номерні знаки, реєстрацію та бланк свідоцтва. Тобто легалізація в Україні автомобіля, який коштує у Європі $3-4 тис, обійдеться менш як $300-400.
Як каже у коментарі Delo.ua автоброкер Володимир Лучко, вартість старого авто впаде на 80%, а нових – орієнтовно на 40%. "Якщо брати по старих автомобілях, які ми розмитнювали до війни, 2001-2005 років випуску, то вартість розмитнення складала $3-4 тис., а вартість їх за кордоном складала $1 тис", – каже експерт. Тобто за новими правилами автомобіль який обходився раніше у $4-5 тис. тепер обійдеться у $1,5 тис.
Хто може пригнати
На час воєнного стану чоловіків у віці від 18 до 60 років обмежили у правах – виїзд за кордон їм заборонено за деяким виключенням. Але тих, хто може пригнати автомобіль з закордону не так вже й мало:
- Жінки. Автомобільний бізнес традиційно чоловіча справа. Але якщо жінка має посвідчення водія та досвід керування, то пригон автомобіля не буде великою проблемою.
- Чоловіки старше 60 років. Більшість чоловіків почесного віку цілком можуть зайнятись пригоном авто. Для цього не потрібно якихось спеціальних навичок.
- Багатодітні чоловіки. Якщо батько має трьох або більше дітей – він може вільно виїхати за межі країни під час воєнного стану. Обмежено що до кількості виїздів та заїздів немає.
- Білий квиток. Ті, хто не придатний до військової служби за станом здоров’я, та має відповідний документ з воєнкому, також можуть вільно приганяти автомобілі (якщо мають водійське посвідчення).
- Подвійне громадянство. Формально мати паспорт іншої країни українцям заборонено, але у багатьох прикордонних регіонах українці мають документи інших країн і можуть по ним виїздити за кордон.
- Іноземці. Не обов’язково, щоб автомобіль в нашу країну ввозив саме українець. Це може зробити й іноземець, який має доручення від українця.