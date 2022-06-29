Украинские права будут признавать в ЕС благодаря "транспортному безвизу"

В рамках "транспортного безвиза", который 29 июня планируется заключить между Украиной и ЕС, украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться на территории Союза.

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Так, украинцам не нужно будет менять удостоверение или сдавать дополнительные экзамены.

До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения. Например, Австрии, Латвии и Германии ими можно было пользоваться без ограничений в течение шести месяцев.

Теперь этих ограничений не будет, что поможет, в частности, временно перемещенным украинцам, которым необходимы водительские удостоверения для работы в ЕС.