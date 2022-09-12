Заступник міністра внутрішніх справ України повідомив, що невдовзі українці зможуть перереєструвати авто на нового власника в онлайн режимі, без відвідування сервісних центрів МВС.

«Ми вийшли на фінішну пряму в питанні цифровізації окремих адміністративних послуг - 10 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв зміни до нормативно-правових актів, які дозволяють замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію/перереєстрацію ТЗ онлайн», - повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.

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Відповідні зміни передбачають:

реєстрація та перереєстрація транспортного засобу онлайн, через Електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія. Послуга здійснюватиметься шляхом подачі в електронній формі заяви, заповнення форм (полів) якої здійснюватиметься автоматично, з урахуванням відомостей, отриманих у межах електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС України;

можливість замовлення номерних знаків онлайн (через Електронний кабінет водія або застосунок Дія);

розширено перелік реєстраційних дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації, перереєстрації ТЗ, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу фахівцями Експертної служби МВС;

можливість громадянину в зручний для себе час (окремо від реєстрації/перереєстрації ТЗ) замовити проведення експертного дослідження ТЗ з отриманням відповідного висновку, який буде дійсний протягом 10 днів.

«Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС)», - наголошує Богдан Драп'ятий.