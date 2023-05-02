Больше всего автомобилей продается на внутреннем рынке, из-за границы завели только 16% подержанных автомобилей, купленных за апрель.

В апреле украинцы приобрели 93,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и только на 2,9% меньше, чем в марте-2023. То есть высокая активность на рынке подержанных авто после пикового показателя в марте (96,3 тыс.) сохраняется и дальше.



Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, апрель 2022 — апрель 2023

Доля внутренних перепродаж остается стабильно высокой: 83,9% от общего количества сделок купли-продажи подержанных автомобилей (78,5 тыс.).

Доля импорта автомобилей с пробегом из-за границы составила 16,1% от общего количества приобретенных подержанных легковушек (15 тыс.).

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Лидеры рынка перепродаж

Лидером среди брендов легковых автомобилей, которые в апреле покупали на внутреннем рынке чаще всего, остается Volkswagen. Украинцы заключили 9,6 тысячи сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,3% от общего количества. Второе место в рейтинге занял Renault (6%, 4,7 тыс.). Продукция российско-советского ВАЗа (Lada) заняла третье место. В апреле она составила 5,6% (4,4 тыс. сделок). Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,4% (4,2 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 4,2 тыс. сделок.

Первое место среди моделей на рынке внутренних продаж в апреле занял бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,8 тыс. сделок). На втором месте находится Daewoo Lanos (суммарно вместе с модификациями, в том числе Sens) из 2,5 тыс. сделок. На третьем месте, как и в прошлом месяце, расположилась Skoda Octavia (2,4 тыс. сделок).

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (2 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,5 тыс. сделок).

Продажи импортированных автомобилей

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в апреле зарегистрировали 3 тыс., что составило 19,7% от общего количества.

Второе место занял бренд Renault с долей 12,1% (1,8 тыс.). На третьем месте разместилась Skoda (7,8%, 1,2 тыс. шт.). На 4 месте с долей 6,8% разместился Nissan. Бренд Ford занял пятое место (6,4%, 1 тыс. шт.).

Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В апреле их привезли 1,1 тыс. шт. На втором месте, как и в прошлом месяце, разместилась Skoda Octavia (745 шт.), на третьем – Renault Megane (714 шт.). Бывший многолетний лидер импорта, подержанный Volkswagen Passat (656 шт.) по итогам апреля занял четвертое место. Закрывает первую пятерку Renault Scenic (549 шт.).