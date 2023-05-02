Найбільше автомобілів продається на внутрішньому ринку, з-за кордону завели лише 16% вживаних авто, куплених за квітень.

У квітні українці придбали 93,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 47,2% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року і лише на 2,9% менше, ніж у березні-2023. Тобто, висока активність на ринку вживаних авто після пікового показника у березні (96,3 тис.) зберігається й надалі.



Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, квітень 2022 — квітень 2023

Частка внутрішніх перепродажів залишається стабільно високою: 83,9% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (78,5 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 16,1% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків (15 тис.).

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Лідери ринку перепродажів

Лідером серед брендів легковиків, які у квітні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали 9,6 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,3% від загальної кількості. Друге місце в рейтингу зайняв Renault (6%, 4,7 тис.). Продукція російсько-радянського ВАЗу (Lada) зайняла третє місце. У квітні вона склала 5,6% (4,4 тис. угод). Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,4% (4,2 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 4,2 тис. угод.

Перше місце серед моделей на ринку внутрішніх продажів у квітні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,8 тис. угод). На другому місці знаходиться Daewoo Lanos (сумарно разом з модифікаціями, у тому числі Sens) із 2,5 тис. угод. На третьому місці, як і минулого місяця, розташувалася Skoda Octavia (2,4 тис. угод).

Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).

Продажі імпортованих авто

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у квітні зареєстрували 3 тис., що склало 19,7% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 12,1% (1,8 тис.). На третьому місці розмістилася Skoda (7,8%, 1,2 тис. шт.). На 4 місці із часткою 6,8% розмістився Nissan. Бренд Ford зайняв п’яте місце (6,4%, 1 тис. шт.).

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У квітні таких привезли 1,1 тис. шт. На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (745 шт.), на третьому — Renault Megane (714 шт.) Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (656 шт.) за підсумками квітня зайняв четверте місце. Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (549 шт.).