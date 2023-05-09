Украинский рынок электромобилей в апреле показал рост. Было продано больше подержанных и меньше новых электромобилей.

В течение месяца украинский автопарк пополнили 2128 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Из них: новых – 453 ед., подержанных – 1675 ед.

Читайте также: Украинцы купили рекордное количество электромобилей

Относительно мартовского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 12%.

Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел благодаря импортированному секонд-хенду (+21% к марту), спрос на новые электромобили снизился на 14%.

Следовательно, доля новых машин в апрельских регистрациях BEV составила 21% против 28% в марте.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в апреле 2023г.

Volkswagen ID.4 – 129 ед;

Dongfeng/Honda M-NV – 53 ед.;

Volkswagen ID.6 – 36 ед.;

MG4 EV – 26 ед.;

Honda е – 23 ед.

ТОП-5 апреля впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 366 ед.;

Tesla Model 3 – 156 ед.;

Volkswagen е-Golf – 145 ед.;

Renault Zoe – 113 ед.;

Volkswagen ID.4 – 111 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у.