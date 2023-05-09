Про це свідчить статистика відгуків на оголошення про продаж електроавто на одному з найбільших сайтів приватних оголошень.

За даними сайту приватних оголошень OLX, у квітні 2023 на цій платформі загальна кількість відгуків щодо купівлі електромобілів становила 15 368. Для порівняння: рік тому, коли в країні починалась паливна криза, ця цифра була 8 164 відгуки. Тобто навіть попри покращення ситуації на ринку пального інтерес українців до придбання електричного авто виріс удвічі.

У топі міст за запитами на електромобілі – Київ, Львів, Одеса та Дніпро.

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ТОП-5 автомобілів за кількістю запитів на OLX на покупку у квітні 2023 року:

Nissan (4740 відгуків на оголошення, середня ціна 10 500 доларів);

Volkswagen (понад 2101 відгук на оголошення від користувачів, середня ціна 21 тис. доларів);

Tesla (2496 відгуків на пропозиції від користувачів, медіанна ціна 36 тисяч доларів);

Honda (1258 відгуків від користувачів, медіанна ціна 24 тисячі доларів);

Renault (922 відгуки, медіанна ціна понад 10 тисяч доларів).

Тенденція до зростання попиту на електромобілі в Україні збігається з європейською та світовою.