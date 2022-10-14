В Киеве на автодроме "Чайка" опробовали сверхскоростной драгстер White Rocket. Это первое и единственное такое авто типа "Стрела".

Болид White Rocket создан в США специально для чемпионатов Украины и Европы по драгрейсингу. На американском треке он проехал 402 м всего за 7 секунд.

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Из-за войны автомобиль не смог выйти на старт соревнований, однако приехал в Киев. Он оборудован огромным 11-литровым атмосферным V8 с нитросом мощностью 1178 л.

Украинский драгстер достигает 8 м в длину и весит 800 кг. До сотни он стартует за 2 с, еще столько же занимает разгон 100-200 км/ч.

На "Чайке" White Rocket не разгоняли на полную, однако на участке в 250 м он развил 200 км/ч. Теперь украинская команда попытается заявиться на соревнования в ОАЭ.