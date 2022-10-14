У Києві на автодромі "Чайка" випробували надшвидкісний драгстер White Rocket. Це перше і єдине таке авто типу "Стріла".

Болід White Rocket створено в США спеціально для чемпіонатів України та Європи з драгрейсингу. На американському треку він проїхав 402 м усього за 7 секунд.

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Через війну автівка не змогла вийти на старт змагань, проте приїхала до Києва. Вона обладнана величезним 11-літровим атмосферним V8 з нітросом потужністю 1178 к. с.

Український драгстер сягає 8 м у довжину та важить 800 кг. До сотні він стартує за 2 с, ще стільки ж займає і розгін 100-200 км/год.

На “Чайці” White Rocket не розганяли на повну, проте на ділянці в 250 м він розвинув 200 км/год. Тепер українська команда спробує заявитися на змагання в ОАЕ.