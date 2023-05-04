Анализ парка электрических автомобилей по типам зарядок.

В Украине ездят около 50 тысяч электромобилей, имеющих разные типы зарядных портов. Более того, одна и та же модель электромобиля может быть с тремя разными наборами зарядных портов. В зависимости от рынка, с которого была привезена машина или года ее производства, может быть 4 медленных и 5 быстрых портов в разных комбинациях, утверждает Марина Китина, автор цифрового контента об электромобилях.

Также интересно сколько станций зарядок электромобилей в Украине

Например, Tesla на нашем рынке может иметь как собственный порт Tesla Supercharger, так и европейский или китайский стандарты. Поэтому в своем исследовании Марина Китина объединила все Тесла в один стандарт.

Анализ парка остальных электромобилей показал довольно интересные результаты развития и распределения различных зарядных стандартов по регионам Украины:

в Украине больше зарядок с устаревшим стандартом Type 1 (J1772) в AC и CHAdeMO в DC;

в западных регионах более распространен европейский стандарт, а в восточных областях, напротив, американский;

китайский стандарт GB/T быстро распространяется по всей Украине и в некоторых регионах. В Одесской области, например, их уже такое же количество, как и европейских CCS2. А вот зарядных станций GB/T там очевидно не хватает.

Эта информация по регионам Украины является прямым указателем для операторов зарядных станций, где именно и какие станции нужно устанавливать.