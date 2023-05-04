Аналіз парку електричних автомобілів за типами зарядок.

В Україні їздять близько 50 тисяч електромобілів, які мають різні типи зарядних портів. Щобільше, одна і та ж модель електромобіля може бути з трьома різними наборами зарядних портів.

В залежності від ринку, з якого була привезена машина, або року її виробництва, може бути 4 повільних та 5 швидких портів у різних комбінаціях, стверджує Марина Китіна, автор цифрового контенту про електромобілі.

Також цікаво скільки станцій зарядок електромобілів є в Україні

Наприклад Tesla на нашому ринку може мати, як власний порт Tesla Supercharger, так і європейський або китайський стандарти. Тому у своєму дослідженні Марина Китіна об'єднала всі “Тесли” в один стандарт.

Аналіз парку решти електромобілів показав доволі цікаві результати щодо розвитку та розподілу різних зарядних стандартів по регіонах України:

в Україні найбільше зарядок з застарілим стандартом Type 1 (J1772) в AC та CHAdeMO в DC;

в західних регіонах більш поширений європейський стандарт, а в східних областях, навпаки, американський;

китайський стандарт GB/T швидко поширюється всією Україною та в деяких регіонах. на Одещині, наприклад їх вже така ж кількість, як європейських CCS2. А от зарядних станцій GB/T там явно не вистачає.

Ця інформація за регіонами України є прямим дороговказом для операторів зарядних станцій, де саме і які саме станції потрібно встановлювати.