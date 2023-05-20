Перехід на електричні транспортні засоби йде швидко, але все ж більшість автовласників ще вагаються придбати електромобіль замість традиційного з ДВЗ. Частину цього можна пояснити реальними перешкодами, пов’язаними з інфраструктурою, вартістю тощо. Але більше людей просто боїться деяких міфів, пов'язаних з електромобілями.

Ось найбільші міфи про електромобілі, розвінчані експертами:

Міф 1. Усі електромобілі дорогі.

Люди вважають, що всі електромобілі дорогі. Наприклад, GMC Hummer EV 2024 року може коштувати щонайменше 80 000 доларів.

Справді, середня ціна, сплачена за новий електромобіль у США, у квітні сягнула 55 089 доларів США. Це вище, ніж середня ціна нового транспортного засобу з бензиновим двигуном у 48 275 доларів США. Більшість споживачів у США зазначили, що не хочуть витрачати на нього більше 50 000 доларів. Також правда, що акумулятори для електромобілів – дуже дорогі компоненти. Крім того, більшість електромобілів, які наразі вийшли на ринок, були з преміум-сегменту.

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Але важливо відзначити, що середня ціна електромобілів у квітні впала на 10 096 доларів США порівняно з роком раніше. Автовиробники та інші зацікавлені сторони галузі кажуть, що вони намагаються знизити вартість акумуляторів для електромобілів, і це принесе зниження ціни.

Вживані електромобілі також набирають популярності. У квітні середній вживаний електромобіль у США коштував близько 38 000 доларів.

Міф 2. Мені потрібна дальність у 650 км

Багато споживачів вважають, що для того, щоб вибрати електромобіль, він повинен мати запас ходу у 650 км або більше.

Але середньостатистичному водієві зі звичками їздити на роботу й на роботу й лише деколи – в довші поїздки, цілком підійде акумулятор із запасом ходу 500 км, кажуть експерти галузі.

Зараз на ринку є багато автомобілів, які пропонують запас ходу від 350 до 650 км за оптимальних умов водіння. Є також електромобілі вищого класу, які пропонують ще більший запас ходу на ринку. Однак чим більший запас ходу, тим дорожчим буде електромобіль.

Багато факторів впливають на те, який діапазон може знадобитися водієві електромобіля, але спершу їм потрібно розглянути доступ до домашньої зарядки. Якщо у них є гараж і розетка, вони, імовірно, зможуть зарядити акумулятор на ніч, перш ніж використовувати свій електромобіль вдень. Якщо вони живуть у багатоквартирному будинку або не мають доступу до домашньої зарядки, їм доведеться покладатися на загальнодоступну зарядку.

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Міф 3. Усі електромобілі заряджаються повільно

Водії, які не знайомі із зарядкою електромобілів, можуть подумати, що заряджання відбувається повільно. Це правда, що час, потрібний для зарядки електромобіля, різний, імовірно, це займе більше часу, ніж заправка автомобіля з бензиновим двигуном. Але це не означає, що заряджання має тривати надзвичайно довго.

Найшвидша зарядна станція постійним струмом може тривати від 20 хвилин до години — це найкращий варіант, якщо ви в дорозі або поспішаєте. Головне – мати доступ до швидкої зарядки.

Міф 4. Електромобілі важко купити

Tesla була першим лідером з точки зору прямих продажів своїх електромобілів споживачам. Інші стартапи, як-от Rivian і Lucid, також використовують цю модель і відкривають роздрібні магазини, але не дилерські центри, де клієнти можуть бачити їхні електричні продукти.

Навіть деякі зі старих автовиробників розглядають можливість переведення свого бізнесу на замовлення та купівлю електромобілів онлайн.

Клієнти повинні пам’ятати, що є новий спосіб купувати речі – онлайн. Бронювання та попереднє замовлення особливо поширені у світі електроніки.

Міф 5. Електромобілі повільні

На ринку є різноманітні електромобілі, які випускаються з конвеєрів автовиробників, а технології удосконалюються. Це означає, що вони швидко їздять і добре керуються.

Деякі електромобілі швидко розганяються. Genesis GV60 Performance розганяється до 100 км на годину всього за 3,7 секунди. GMC Hummer EV – за 3,5 секунди. Найшвидший Tesla Model S може зробити це за 2,3 секунди.

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Міф 6. Електромобілі гірші для навколишнього середовища, ніж авто з ДВЗ

Багато людей вважають, що створювати електромобілі та їх живлення так само погано або гірше, ніж їздити на автомобілях, що працюють на бензині.

Зважуючи вплив електромобілів на навколишнє середовище в порівнянні з транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння, необхідно враховувати багато факторів, особливо видобуток сировини, необхідної для акумуляторів електромобілів, і вид електроенергії, що використовується для живлення цих автомобілів, коли вони виїжджають на дорогу.

Але найголовніше: електромобілі не створюють вихлопних газів. І навіть з огляду на викиди від виробництва електроенергії з використанням вугілля або природного газу, електромобілі загалом спричиняють менше викидів парникових газів, ніж транспортні засоби, що працюють на викопному паливі. Крім того, у майбутньому працюють над використанням відновлюваних джерел енергії для живлення цих автомобілів. Наші електромережі далеко не на 100% відновлювані, але їх потрібно буде оновити.

Переходимо до виробництва та матеріалів. За весь термін служби електромобіля загальні викиди від виробництва, заряджання та керування електромобілем нижчі, ніж ті, які пов’язані з іншими транспортними засобами.

Електромобілі є більш ефективними в цілому, і хоча потрібно досягти прогресу в частині рівняння, що стосується видобутку корисних копалин, зусилля також тривають. Зрештою, електромобілі мають більше потенціалу, щоб стати ще чистішими, ніж автомобілі, що працюють на нафтопродуктах.

Міф 7. Правильного електромобіля для мене ще немає на ринку

Це могло бути правдою кілька років тому, коли вашими варіантами були лише Tesla, Nissan Leaf або Chevrolet Bolt. Але зараз десятки електромобілів виходять на ринок. Є розкішні седани, такі як Lucid Air або Mercedes EQ. Є пікапи Ford F-150 Lightning або Rivian R1T. Є кросовери та позашляховики, наприклад BMW iX, Cadillac Lyriq та Hyundai Ioniq 5.

Різні бренди пропонують різні пропозиції. Навіть якщо ви ще не бачите електромобіля для своїх потреб, перевірте, що пропонують автовиробники — ймовірно, вони знайдуть саме ваш варіант.

Міф 8. Ремонт і обслуговування електромобілів буде клопотом

Інформація про ремонт та технічне обслуговування електромобілів, як правило, для багатьох була незрозумілою. Досі багато людей не зовсім впевнені, як підтримувати та обслуговувати електромобіль.

Важливо знати, що між обслуговуванням бензинового автомобіля та електричного є як подібності, так і відмінності. Обидва потребують шин, заміни склоочисників та рідини для склоочисників. Обом час від часу можуть знадобитися підвіска, заміна колодок чи кузовні деталі.

Також цікаво обслуговування електромобілів виявилось дорожчим, ніж традиційного авто

Традиційні транспортні засоби потребують регулярного технічного обслуговування, наприклад заміни оливи, чого не потребують електромобілі. У електромобілів є масивні батареї та двигуни, немає двигуна чи свічок запалювання та, як правило, менше рухомих частин.

Але потенційні покупці електромобілів повинні знати, що ремонт електромобілів може бути складнішим, тривати довше та коштувати дорожче, ніж ремонт автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Це частина того, чому традиційні автовиробники мають перевагу над стартапами електромобілів: вони вже мають загальнонаціональну мережу дилерів, готових обслуговувати транспортні засоби.