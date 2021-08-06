Дослідження експертів з США стверджує, що для автомобілів з нетрадиційним приводом середня плата за обслуговування вище, ніж у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

We Predict, аналітична фірма, яка використовує прогнозне моделювання, інтелектуальний аналіз даних і статистику, заявила, що електромобілі в 2,3 рази дорожче в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині. Це стосується даних по більш ніж 19 млн автомобілів.

Читайте також: Скільки автомобілістів пересідають з електрокарів на традиційні авто

У електромобілів зазвичай великі проблеми з надійністю та сервісом. Хоча з часом ситуація покращується, все одно кількість відмов дуже велика. За рік, що минув після запуску програми дослідження електромобілів We Predict виявив, що кількість так званих “інцидентів”, простіше кажучи поломок, на 1000 автомобілів впала на 33%, а витрати на ремонт знизилися на 27%.

“Схоже, що перші витрати на електромобілі насправді дуже високі. Після того, як ви виконали запуск транспортного засобу і пропрацювали перші три-шість місяців, ви просто намагаєтеся з’ясувати, як вирішити проблеми, які у вас є. Потім витрати починають стрімко знижуватися”, — пояснив засновник і генеральний директор We Predict Джеймс Девіс.

Але при цьому не вдалося компенсувати значні витрати, пов’язані із заміною батареї. Сучасні електромобілі щорічно втрачають близько 2,5% свого максимального заряду, в результаті чого транспортному засобу, ймовірно, буде потрібно заміна елементів через вісім-десять років.

Хоча це приблизно той час, коли більшість їх власників будуть купувати новий автомобіль, проблема все одно повинна бути вирішена тим, хто купить автомобіль наступним. В результаті електромобіль дуже сильно втрачає в ціні.

Фірма вважає, що ці проблеми зменшаться, оскільки галузь почне продавати більше автомобілів на альтернативних джерелах енергії. Зараз ремонт електромобілів займає в 1,5 рази більше часу, ніж бензинових моделей, а витрати на робочу силу в 1,3 рази більше.