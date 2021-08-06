Исследование экспертов из США утверждает, что для автомобилей с нетрадиционным приводом средняя плата за обслуживание выше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

We Predict, аналитическая фирма, которая использует прогнозное моделирование, интеллектуальный анализ данных и статистику, заявила, что электромобили в 2,3 раза дороже в обслуживании, чем их аналоги, работающие на бензине. Это касается данных по более чем 19 млн автомобилей.

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У электромобилей обычно большие проблемы с надежностью и сервисом. Хотя со временем ситуация улучшается, все равно количество отказов очень велико. За год прошедший после запуска программы исследования электромобилей We Predict обнаружил, что количество так называемых “инцидентов”, проще говоря поломок на 1000 автомобилей упало на 33%, а расходы на ремонт снизились на 27%.

“Похоже, что первые расходы на электромобили на самом деле очень высоки. После того, как вы выполнили запуск транспортного средства и проработали первые три-шесть месяцев, вы просто пытаетесь выяснить, как решить проблемы, которые у вас есть. Потом расходы начинают стремительно снижаться”, — пояснил основатель и генеральный директор We Predict Джеймс Дэвис.

Но при этом не удалось компенсировать значительные затраты, связанные с заменой батареи. Современные электромобили ежегодно теряют около 2,5% своего максимального заряда, в результате чего транспортному средству, вероятно, потребуется замена элементов через восемь-десять лет.

Хотя это примерно то время, когда большинство их владельцев будут покупать новый автомобиль, проблема все равно должна быть решена теми, кто купит автомобиль следующим. В результате электромобиль очень сильно теряет в цене.

Фирма считает, что эти проблемы уменьшатся, поскольку отрасль начнет продавать больше автомобилей на альтернативных источниках энергии. Сейчас ремонт электромобилей занимает в 1,5 раза больше времени, чем бензиновых моделей, а затраты на рабочую силу в 1,3 раза больше.