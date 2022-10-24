Битий GMC Hummer Edition 1 купили на аукціоні Copart за 103 тисячі доларів США.

За першим електричним GMC Hummer у США вишикувались величезні черги, і завод поки що не може виробити необхідну кількість машин. Тому якщо таке авто з’являється на вторинному ринку, навіть в неідеальному стані, його забирають за шалені гроші.

Один з таких прикладів – результат аукціону страхових та пошкоджених машин Copart, який відбувся 20 жовтня 2022 року у Флориді.

Також у тему задні ліхтарі на Hummer коштують 3000 доларів

GMC Hummer Edition 1, вдарений у заднє праве колесо, виставили на аукціон Copart у Флориді (США). Ця машина коштувала б 198 тисяч доларів, якби вона була цілою. Страхові експерти оцінили ремонт цієї машини у 17,5 тисячі доларів. Тому покупець, який виклав за даний екземпляр 105 тисячі доларів (без урахування комісій аукціону), видається не надто божевільним. Тим більше, що машина майже нова – виготовлена в березні 2022 року та проїхала всього 2,2 тисячі миль (3 тисячі км).

Проданий GMC Hummer пошкоджений не лише в район колеса, але й внизу, про що свідчить опис аукціону. Тому висока вартість запчастин та їх дефіцит може зіграти з покупцем поганий жарт. В яку країну поїде перший побитий GMC Hummer, поки що невідомо. Можливо, це буде навіть Україна.