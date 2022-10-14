Пара задніх ліхтарів коштує більше 6100 доларів, і це не включаючи податок і роботу з їх заміни.

У автомобільному світі немає нічого схожого на GMC Hummer EV. Ви вже знаєте, що це величезний позашляховик як за розміром, так і за вагою. Ви також знаєте, що він надзвичайно потужний і швидкий, але чи знаєте ви, що його шикарні задні ліхтарі коштують 3000 доларів США. Кожен!

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Насправді вартість становить 3045,48 доларів за даними The Drive, які підтвердили цю цифру як прейскурантну ціну General Motors. Знову ж таки, це для одного заднього ліхтаря, і це не включає податок. Якщо Hummer EV потрапить у якусь аварію, яка знищить задню частину, це буде рахунок у 6 090,96 доларів лише за фари.

Ми не знаємо, наскільки складно їх зняти та замінити, але з урахуванням податків і праці рахунок за ремонт лише двох задніх ліхтарів GMC Hummer EV у розмірі 7000 доларів не виключений. Навіть у божевільному світі цін на вживані автомобілі прямо зараз, за таку суму можна придбати цілком пристойний седан або позашляховик.

Чому ці лінзи Hummer EV такі дорогі? Ми запитали GMC про це та чекаємо відповіді, але задні ліхтарі електричного Hummer — це не просто шматочки червоного пластику з великою літерою H. Давно минули часи реле, які керували лампочками – програмне забезпечення та мікропроцесори керують задніми ліхтарями Hummer EV, а The Drive зазначає, що процесори вбудовані в лінзи. Це, звичайно, виглядає круто для повороту або зупинки, але ця технологія дуже дорога. Можливо тому прайс на деталі такий високий.

Але навіть зважаючи на нестачу мікрочіпів і проблеми з ланцюгом постачання, 3 тисячі доларів за одну задню фару здаються надто великою сумою. Звичайно, ми також маємо справу з ексклюзивним розкішним позашляховиком, який коштує близько 110 000 доларів, власник якого має досить високі доходи.