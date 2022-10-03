Dongfeng реінкарнував культовий армійський всюдихід. У Піднебесній почалися продажі сімейства Dongfeng Mengshi Retrograde 500 - рамних всюдиходів, створених навколо ліцензійних шасі AM General.

Китайський наступник «Хаммера» відрізняється від оригіналу оперенням, проте компонування салону та архітектура шасі незмінні. Доступними всюдиходи не будуть: залежно від типу кузова ціна становитиме від 95 тисяч доларів.

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Корпорація Dongfeng вивела наступника «Хаммера» на китайський ринок ще минулого року, але протягом майже 15 місяців були доступні лише пікапи з однорядною кабіною. Тепер можна купити всюдихід з будь-якою надбудовою: шасі з дворядною або однорядною кабіною, фургон з низьким або високим дахом, а також спецверсії, наприклад, медичний автомобіль.

Зсередини Mengshi Retrograde 500 повторює класичний "Хаммер" з поправкою на оригінальні органи управління, "цивільні" пластикові панелі та мультимедіасистему з тачскріном. Судячи з фотографій, буде навіть версія з автоматичною коробкою передач, хоча на старті продажів Dongfeng пропонував лише пікапи з 5-швидкісною "механікою".

Вибирати двигун не доведеться: всім всюдиходам належить ліцензійний китайський турбодизель Cummins об'ємом 4,0 літра (194 кінські сили, 600 Нм). З парою паливних баків автономність може досягати 900 кілометрів, якщо звичайно рухатися у змішаному циклі з витратою палива 13,5 літри на 100 кілометрів.

Китайці відзначають, що конструкцію вихідного «Хаммера» удосконалили: всюдихід тестували на висоті 4500 метрів над рівнем моря, при температурах від мінус 35 до плюс 41 градусів за Цельсієм, а серед опцій є передпусковий підігрівач та система автоматичного підкачування шин. Геометрична прохідність не погіршилася: кліренс становить 380 міліметрів, глибина броду, що долається, — до 1,2 метра, кути в'їзду і з'їзду 45 і 35 градусів відповідно.