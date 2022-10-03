Dongfeng реинкарновал культовый армейский вездеход. В Поднебесной начались продажи семейства Dongfeng Mengshi Retrograde 500 – рамных вездеходов, созданных вокруг лицензионных шасси AM General.

Китайский преемник “Хаммера” отличается от оригинала оперением, однако компоновка салона и архитектура шасси неизменны. Доступными вездеходы не будут: в зависимости от типа кузова цена будет составлять от 95 тысяч долларов.

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Корпорация Dongfeng вывела преемника Хаммера на китайский рынок еще в прошлом году, но в течение почти 15 месяцев были доступны только пикапы с однорядной кабиной. Теперь можно купить вездеход с любой надстройкой: шасси с двухрядной или однорядной кабиной, фургон с низкой или высокой крышей, а также спецверсии, например медицинский автомобиль.

Изнутри Mengshi Retrograde 500 повторяет классический "Хаммер" с поправкой на оригинальные органы управления, "гражданские" пластиковые панели и мультимедиасистему с тачскрином. Судя по фотографиям, будет даже версия с автоматической коробкой передач, хотя на старте продаж Dongfeng предлагал только пикапы с 5-скоростной "механикой".

Выбирать двигатель не придется: всем вездеходам принадлежит лицензионный китайский турбодизель Cummins объемом 4,0 литра (194 лошадиные силы, 600 Нм). С парой топливных баков автономность может достигать 900 км, если обычно двигаться в смешанном цикле с расходом топлива 13,5 литра на 100 км.

Китайцы отмечают, что конструкцию выходного “Хаммера” усовершенствовали: вездеход тестировали на высоте 4500 метров над уровнем моря, при температурах от минус 35 до плюс 41 градусов по Цельсию, а среди опций есть предпусковой подогреватель и система автоматической подкачки шин. Геометрическая проходимость не ухудшилась: клиренс составляет 380 миллиметров, глубина преодолеваемого брода — до 1,2 метра, углы въезда и съезда 45 и 35 градусов соответственно.