Пара задних фонарей стоит больше 6100 долларов, и это не включая налог и работу по их замене.

В автомобильном мире нет ничего похожего на GMC Hummer EV. Вы уже знаете, что это огромный внедорожник как по размеру, так и по весу. Вы также знаете, что он очень мощный и быстрый, но знаете ли вы, что его шикарные задние фонари стоят 3000 долларов США. Каждый!

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На самом деле стоимость составляет 3045,48 долларов по данным The Drive, подтвердившим эту цифру как прейскурантную цену General Motors. Опять же это для одного заднего фонаря, и это не включает налог. Если Hummer EV попадет в какую-нибудь аварию, которая уничтожит заднюю часть, это будет счет в 6 090,96 долларов только за фары.

Мы не знаем, как сложно их снять и заменить, но с учетом налогов и труда счет за ремонт только двух задних фонарей GMC Hummer EV в размере 7000 долларов не исключен. Даже в сумасшедшем мире цен на б/у автомобили прямо сейчас, за такую сумму можно приобрести вполне приличный седан или внедорожник.

Почему эти линзы Hummer EV так дороги? Мы спросили GMC об этом и ждем ответа, но задние фонари электрического Hummer — это не просто кусочки красного пластика с заглавной буквой H. Давно прошли времена реле, управлявших лампочками – программное обеспечение и микропроцессоры управляют задними фонарями Hummer EV, а The Drive отмечает, что процессоры встроены в линзы. Это, конечно, смотрится круто для поворота или остановки, но эта технология очень дорогая. Возможно, поэтому прайс на детали такой высокий.

Но даже учитывая нехватку микрочипов и проблемы с цепью снабжения, 3 тысячи долларов за одну заднюю фару кажутся слишком большой суммой. Конечно, мы также имеем дело с эксклюзивным роскошным внедорожником, который стоит около 110 000 долларов, владелец которого имеет достаточно высокие доходы.