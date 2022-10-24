Битый GMC Hummer Edition 1 купили на аукционе Copart за 103 тысячи долларов США.

За первым электрическим GMC Hummer в США выстроились огромные очереди, и завод пока не может произвести необходимое количество машин. Поэтому если такое авто появляется на вторичном рынке, даже в неидеальном состоянии, его забирают за сумасшедшие деньги.

Один из таких примеров – результат аукциона страховых и поврежденных машин Copart, который состоялся 20 октября 2022 года во Флориде.

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GMC Hummer Edition 1, ударенный в заднее правое колесо, выставили на аукцион Copart во Флориде (США). Эта машина стоила бы 198 тысяч долларов, если бы она была целой. Страховые эксперты оценили ремонт этой машины в 17,5 тысячи долларов. Поэтому покупатель, выложивший за данный экземпляр 105 тысяч долларов (без учета комиссий аукциона), кажется не слишком сумасшедшим. Тем более, что машина почти новая – изготовлена в марте 2022 года и проехала всего 2,2 тысячи миль (3 тысячи км).

Проданный GMC Hummer поврежден не только в районе колеса, но и внизу, о чем свидетельствует описание аукциона. Поэтому высокая стоимость запчастей и их дефицит могут сыграть с покупателем плохую шутку. В какую страну поедет первый побитый GMC Hummer, пока неизвестно. Возможно, это будет даже Украина.