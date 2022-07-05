General Motors слишком медленно наращивает производство электрических Hummer, но обещает наверстать.

Сейчас производитель имеет заказов на 77 тысяч автомобилей, но выпускает их всего 12 в день. При таких темпах производства последним в очереди придется ждать 17 лет. Чтобы этого не произошло, GM делает все возможное.

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Концерн GM в Детройте существенно обновил завод. Теперь там около 700 рабочих производят новый электрический Hummer. Для реновации завода было проинвестировано 2,2 миллиарда долларов. Причина медленного производства – в недостатке компонентов и совершенно новой конструкции автомобиля, а производитель хочет обеспечить надлежащее качество для всех "Хаммеров".

Hummer EV впервые представили на Чикагском автосалоне в феврале прошлого года. GM ожидает, что производство резко увеличится во второй половине года, когда компания начнет использовать собственные аккумуляторные батареи от совместного предприятия с LG Energy Solution.

Для Hummer, которые производились до сих пор, использовались импортированные батареи LG.

Таким образом, с сотен поставки возрастут до тысяч единиц.

Клиенты готовы ждать Hummer EV из-за его уникальных характеристик. По словам представителя GM, Hummer имеет более длинный запас хода и более быстрое время зарядки, чем конкуренты, а также другие особенности, из-за которых его трудно сравнивать с другими электромобилями на рынке.